ANTALYA'DA 'TEFECİLİK' OPERASYONU 25 GÖZALTI - Son Dakika

ANTALYA'nın Serik ilçesinde jandarmanın düzenlediği 'tefecilik' operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede haksız kazanç sağlayarak 'tefecilik' suçunu işlediği tespit edilen 26 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Antalya ile Serik ve Manavgat ilçelerindeki 50 adrese sabah saatlerinde yapılan baskınlarda şüphelilerden 25'i yakalanarak, gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.