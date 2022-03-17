"Torbacı" operasyonunda 18 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

"Torbacı" operasyonunda 18 kişi yakalandı

17.03.2022 13:07

Antalya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik "torbacı" operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik "torbacı" operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişi ve kişilere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışma kapsamında uyuşturucu satıcısı ve alıcılarının irtibatının kesilmesine yönelik "torbacı" operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda 1 kilo 975 gram esrar, 832 gram metamfetamin, 1 kilo 60 gram eroin, 2 bin 910 sentetik uyuşturucu, 80 gram kokain, 1 hassas terazi, 212 bin 830 lira ve 600 dolar ele geçirildi.

Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Torbacı operasyonunda 18 kişi yakalandı
Torbacı operasyonunda 18 kişi yakalandı
Torbacı operasyonunda 18 kişi yakalandı

YORUMLAR
500
Son dakika haber: 'Bataklık' operasyonunda gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı Son dakika haber: 'Bataklık' operasyonunda gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı Çankırı merkezli hırsızlık operasyonunda 3 kişi yakalandı Çankırı merkezli hırsızlık operasyonunda 3 kişi yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Torbacı' operasyonunda 18 kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
14:07 Ukrayna, Rus askerlerinin ölü bedenlerini soğutucularda saklamaya başladı!
14:03 Son Dakika: Merkez Bankası, faizi yüzde 14'te sabit bıraktı
13:51 Binanın önüne Rusça 'çocuk' yazmışlardı! 1000'den fazla kadın ve çocuk bomba sığınağına inerek hayatta kaldılar
13:50 İstanbul'un ünlü kolejinde cinsel taciz skandalı: Kadın öğretmen erkek öğrencilerini tacizden tutuklandı
13:37 Rusya-Ukrayna savaşında 15 maddelik barış planına Kremlin'den itiraz: Hepsi doğru değil!
13:22 İstanbul'da tramvayın önüne atlayan kişi ağır yaralandı!
13:11 İBB uyardı! Yarın kar kalınlığı 15 santimetreyi bulacak
12:51 Sürekli boşanma haberleri çıkıyor ama Gülşen ve Ozan Çolakoğlu sarmaş dolaş!
12:49 Siyasete dönme sinyalleri verince gözler özel hayatına çevrildi: Tansu Çiller ve gelini mahkemelik!
12:19 Ugandalı kadın zorla fuhuş yaptırılmak üzere bindirildiği takside son anda kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 14:17:12. #1.12#
SON DAKİKA: "Torbacı" operasyonunda 18 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement