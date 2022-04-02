Son dakika: Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika: Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı

02.04.2022 14:00
Son dakika: Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile penalvan aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile penalvan aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Salkımevler Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Demircioğlu'nun kullandığı 16 RE 001 plakalı araç, MATSO Denizcilik Lisesi kavşağında Mehmet Yüksel'in kullandığı 07 AAZ 51 plakalı panelvan araç ile çarpıştı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Ahmet Demircioğlu ve araçta yolcu olarak bulunan eşi Nezahat Demircioğlu 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

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Manavgat, Tragger, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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