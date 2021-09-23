Son dakika! Antalya'da traktörle motosikletin çarpıştığı kazada 3 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika

Traktör sürücüsü A.Ç, polis tarafından gözaltına alındı.

Yaralanan motosiklet sürücüsü ile diğer yeğeni Ahit İsa (6), ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, motosikletten savrulan 3 yaşındaki Ahmet İsa'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Boğazkent Mahallesi'nde iki yeğeniyle gezmeye çıkan Suriye uyruklu Mahmut İsa yönetimindeki plakasız motosiklet, karşı yönden gelen A.Ç. idaresindeki 32 SD 612 plakalı kum yüklü traktörle çarpıştı.

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