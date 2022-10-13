Son Dakika | Antalya'da tramvayın çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son Dakika | Antalya'da tramvayın çarptığı yaya hayatını kaybetti

13.10.2022 16:29
Son Dakika | Antalya'da tramvayın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Son dakika haber... Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tramvayın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tramvayın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Aspendos Bulvarı'ndaki tramvay hattından karşıya geçmek isteyen Bülent Evelek'e (30) tramvay çarptı.

Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Evelek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yufka dükkanı işlettiği öğrenilen Evelek'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere Korkuteli ilçesine götürüldü.

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Antalya haber... Muratpaşa Belediyesi Assim Teknoloji Merkezi'ne Yabancı Öğrencilerden Ziyaret Antalya haber... Muratpaşa Belediyesi Assim Teknoloji Merkezi'ne Yabancı Öğrencilerden Ziyaret
Kaynak: AA

Muratpaşa, Aspendos, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Antalya'da tramvayın çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son Dakika | Antalya'da tramvayın çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
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