Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 55 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu imal ve satışını yapan kişi ve kişilere yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin belirlenen adrese düzenlediği operasyonda 55 kilogram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve 17 fişek ele geçirildi.
Ekiplerce gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Antalya'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika