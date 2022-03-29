Son dakika! Antalya'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Antalya'da uyuşturucu operasyonu

29.03.2022 18:46
Son dakika! Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Gelen son dakika haberine göre Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 55 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 55 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu imal ve satışını yapan kişi ve kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin belirlenen adrese düzenlediği operasyonda 55 kilogram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve 17 fişek ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 50 kilo esrar ele geçirildi Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 50 kilo esrar ele geçirildi Son dakika haber... ARACIN KAPUTUNDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI; 4 GÖZALTI Son dakika haber... ARACIN KAPUTUNDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI; 4 GÖZALTI

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Antalya, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Antalya'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


Son Dakika
19:16 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharov'dan Rusya-Ukrayna müzakereleri için Türkiye'ye mesaj: Çabaları için müteşekkiriz
18:45 Fenerbahçe taraftarı bu haberi hiç hoş karşılamadı! Haluk Ulusoy başkanlık seçimine mi hazırlanıyor?
18:28 İşitme engelli genci dövüp görüntüleri sosyal medyadan paylaşmışlardı! Sanıklar hakkında karar çıktı
18:21 Aynı otomobilde gördüğü eşini ve patronunun yeğenini pompalı tüfekle öldürdü! İkinci kez tahrik indirimi aldı
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Rusya ve Ukrayna heyetini etkiledi
17:54 Bu öneri sosyal medyayı karıştırdı! Futbolda tüm düzeni değiştirecek yeni hakem uygulaması gündemde
17:49 Durakta asılı Atatürk fotoğrafları yırtıldı, belediye başkanı tepki gösterdi: Düpedüz hainlik
17:39 Altının kilogramı 886 bin liraya düştü
17:31 İlkokulda düzenlenen etkinlikte pilav yiyen 250 öğrenci zehirlendi
17:25 Tüm takımlar Messi'ye sırtını döndü! Inter Miami son kulübü olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 19:31:45. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! Antalya'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement