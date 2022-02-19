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Son dakika: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

19.02.2022 14:12
Son dakika: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Son dakika gündem haberi: Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında alınan ihbarlar üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda şüpheli M.C.D'nin üzerinde 5 gram kokain ele geçirildi.

Öte yandan Side Mahallesi'nde M.T'nin silahla yağmalandığı olayın şüphelisinin de M.C.D. olduğu tespit edildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Son dakika: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı Son dakika: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Uyuşturucu, Hisarcık, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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