Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında alınan ihbarlar üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda şüpheli M.C.D'nin üzerinde 5 gram kokain ele geçirildi.
Öte yandan Side Mahallesi'nde M.T'nin silahla yağmalandığı olayın şüphelisinin de M.C.D. olduğu tespit edildi.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika