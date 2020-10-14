Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında, bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda K.K, B.D, İ.H.A. ve M.D. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, 131 gram metamfetamin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 372 bin lira ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.