Şüphelinin evine yapılan operasyonda 122 kök skunk bitkisi, 50 gram plaka esrar, 15 sentetik hap, 80 gram toz esrar, 150 gram kenevir tohumu ve kavanoz içerisinde 1 kilo 650 gram skunk ele geçirildi.

Kepez ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Fahrettin Koca, "sokağa çıkma kısıtlaması" sorularına açıklık getirdi: Şu anda gündemimizde yok

Bakan Koca: Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara, İstanbul'un iki katı