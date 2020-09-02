Kepez ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Ş'nin Hint keneviri ekip uyuşturucu madde sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Şüphelinin evine yapılan operasyonda 122 kök skunk bitkisi, 50 gram plaka esrar, 15 sentetik hap, 80 gram toz esrar, 150 gram kenevir tohumu ve kavanoz içerisinde 1 kilo 650 gram skunk ele geçirildi.
M.Ş, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 15:51 - Kaynak: AA
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