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Antalya'da üniversite öğrencisi Azra'nın öldürülmesiyle ilgili görülen ilk duruşma ileri tarihe ertelendi - Son Dakika

Antalya'da üniversite öğrencisi Azra'nın öldürülmesiyle ilgili görülen ilk duruşma ileri tarihe ertelendi

13.12.2021 19:19

- Antalya'da üniversite öğrencisi Azra'nın öldürülmesiyle ilgili görülen ilk duruşma ileri tarihe ertelendi Antalya'da üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp, cesedini 13 parçaya ayıran M.M.

- Antalya'da üniversite öğrencisi Azra'nın öldürülmesiyle ilgili görülen ilk duruşma ileri tarihe ertelendi

ANTALYA - Antalya'da üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp, cesedini 13 parçaya ayıran M.M.M'anın (48), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. İlk duruşma eksikliklerin giderilmesi için 31 Ocak tarihine ertelendi.

Antalya'da 28 Temmuz'da kaybolduktan sonra, 5 gün sonra iş insanı Mustafa Murat Ayhan, tarafından cinayete kurban gittiği belirlenen 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ilk duruşması başladı. Antalya Adliyesi 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mustafa Murat Ayhan SEGBİS üzerinden katıldı. Mustafa Murat Ayhan'ı mahkemede avukatı ve bir yakını temsil etti.

Duruşmaya Azra'nın, ablası Ezgi Haytaoplu, babası Mustafa, annesi Mezide Haytaoğlu ve 30'dan fazla avukat katıldı. Duruşmaya öncesi avukatların duruşmaya yoğun talep göstermesi üzerine zaman zaman izdihama neden oldu. Duruşmaya Antalya'nın yanı sıra, Ankara, Adana, Isparta, Aydın, Osmaniye barolarından temsilci göndererek müdahil taleplerinde bulundu.

Mahkeme başkanı sanığa 'kasten insan öldürme', 'Hırsızlık' ve cinsel saldırı' suçlarından yargılandığını hatırlatması üzerine sanık savunmasını yaptı. Sanık savunmasının ardından, müştekilerde söz aldı.

Verilen aranın ardından duruşma tanıkların dinlenmesiyle devam etti.

"İşle ilgili konuşma geçti"

Tanık Süleyman S., sanığı yaklaşık 15 yıldır tanığını belirterek, "Ancak kendisi ile uzun süredir görüşmüyorduk. Kafede sanıkla karşılaştık. Maktul bize içecek servisi yaptı. Sanık ile maktul arasında işle ilgili konuşma geçti. Sonra maktule kartını verdi. İlerleyen günlerde sanık Azra'nın Covid-19 olduğunu söyledi. Maktulü arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundum. Bir sonraki buluşmamızda ise sanık birden 'bayan arkadaşım hastaymış' dedikten sonra yanımdan ayrıldı" diye konuştu.

Tanık, bir soru üzerine sanığın emlak danışmanı olarak Azeri kökenli bir kadına da teklif götürdüğünü anlattı.

Sitede görevli olan tanık Yaşar Y, ise olaydan 3 gün sonra polislerin bulunduğu siteye geldiğini anlatarak," Polisler rahmetlinin telefonundan son sinyalin buradan geldiğini söylediler. Sonrasında kamera kayıtlarını aldılar" diye konuştu.

"'Bağırma' sesi duydum"

Mahkeme başkanının "Olay gününe ilişkin dikkatini çeken bir durum oldu mu?" sorusuna, Yaşar Y, "Saat 13.30 sıralarında olayın olduğu 5'nci kattaydım. Bir erkek sesi duydum. "Bağırma" diyordu. Ancak ben ablası olabileceğini düşündüm. Çünkü genelde ablası ile kalıyordu. Meğerse 1 aydır ablası eve gelmiyormuş. Benim haberim yok" yanıtını verdi.

"Pişman ve üzgünlüğünü yineledi"

Sanık M.M.A, tanıkların ifadesine ekleyecek sözlerinin sorulması üzerine, " Çok üzgünün çok özür dilerim, pişmanım keşke bunlar yaşanmasaydı. Herkesten çok çok özür diliyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğuna devam kararı vererek duruşmayı 31 Ocak 2022 tarihine erteledi.

Antalya'da üniversite öğrencisi Azra'nın öldürülmesiyle ilgili görülen ilk duruşma ileri tarihe ertelendi
Antalya'da üniversite öğrencisi Azra'nın öldürülmesiyle ilgili görülen ilk duruşma ileri tarihe ertelendi
Antalya'da üniversite öğrencisi Azra'nın öldürülmesiyle ilgili görülen ilk duruşma ileri tarihe ertelendi
Antalya'da üniversite öğrencisi Azra'nın öldürülmesiyle ilgili görülen ilk duruşma ileri tarihe ertelendi

Azra Gülendam Haytaoğlu, Üniversite, Antalya, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da üniversite öğrencisi Azra'nın öldürülmesiyle ilgili görülen ilk duruşma ileri tarihe ertelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da üniversite öğrencisi Azra'nın öldürülmesiyle ilgili görülen ilk duruşma ileri tarihe ertelendi - Son Dakika
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