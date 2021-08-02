Son Dakika | Villada çıkan yangın söndürüldü

Gelen son dakika haberine göre Antalya'nın Serik ilçesinde bir villanın terasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir villanın terasında çıkan yangın hasara neden oldu. Kadriye Mahallesi 150. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir villanın terasında başlayıp çatıya sıçrayan yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yangın, bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Hasara yol açan yangın sırasında içerde bulunanların dışarı çıktıkları öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son Dakika

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