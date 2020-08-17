Son Dakika | Antalya'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri: Antalya'da yalnız yaşayan 78 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Antalya'da yalnız yaşayan 78 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Olay saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesi'nde bir apartmanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan annesine yemek götüren oğlu, Nezahat Sarı'nın (78) mutfakta yerde yattığını gördü. Oğlunun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı inceleme sonucu yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Sarı'nın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 11:36
Kaynak: İHA
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