Son dakika haberi! Yangın çıkan evin balkonunda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında, balkonda mahsur kalan ev sahibi kadın ve yardım için gelen AFAD gönüllüsü komşusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yenigün Mahallesi 1058 Sokak'taki bir apartmanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Duman nedeniyle dışarı çıkamayan ev sahibi Emel Uyan, balkona sığındı. Apartmanın ikinci katında oturan ve AFAD gönüllüsü olduğu öğrenilen Mehmet Toprak, yoğun dumana rağmen kadını kurtarmak için eve girerek balkona geçti.

Yoğun duman nedeniyle Uyan ve Toprak dışarı çıkamayarak balkonda mahsur kaldı.

Dumanı fark eden mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, sokakta park halinde bulunan araçlar nedeniyle mahsur kalanları kurtarmak için balkona merdiven uzatamadı.

Gaz maskelerini takarak eve giren itfaiye erleri, alevleri söndürdükten sonra balkondaki kadın ve komşusunu kurtardı.

Yangın evde hasara yol açtı.