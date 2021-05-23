Son Dakika | Antalya'da yerleşim yeri ve seralara yakın sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor - Son Dakika

Son Dakika | Antalya'da yerleşim yeri ve seralara yakın sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

23.05.2021 13:01
Son Dakika | Antalya'da yerleşim yeri ve seralara yakın sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor, System.String[]

Son dakika haberleri: Antalya'da yerleşim yerleri ve seralara yakın sazlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Antalya'da yerleşim yerleri ve seralara yakın sazlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'ndeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Mahalle sakinlerinin müdahalesine rağmen yangın kontrol altına alınamayınca itfaiyeden yardım istendi.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda itfaiye ekibi, yakındaki yerleşim yerlerini ve seraları tehdit eden alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek veriyor.

Son Dakika | Antalya'da yerleşim yeri ve seralara yakın sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Son Dakika | Antalya'da yerleşim yeri ve seralara yakın sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Son Dakika | Antalya'da yerleşim yeri ve seralara yakın sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Son Dakika | Antalya'da yerleşim yeri ve seralara yakın sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Son Dakika | Antalya'da yerleşim yeri ve seralara yakın sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Muratpaşa, Antalya, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Antalya'da yerleşim yeri ve seralara yakın sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor - Son Dakika


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