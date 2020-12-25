Son dakika... Antalya'da yılbaşına öncesi asayiş denetimleri artırıldı - Son Dakika

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi yoğunlaştırılan denetimlerde 6 şüpheli yakalandı, 110 sürücüye 91 bin lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri, Aksu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yılbaşı öncesi denetimleri sıkılaştırdı.

Ekipler, 14 farklı noktada narkotik köpeklerin katılımıyla 4 bin 550 kişiyi sorguladı, 2 bin 651 araçta arama yaptı.

Topallı Mahallesi'nde bir araçta yapılan aramada 50 kilogram kaçak tütün, 15 bin 800 makaron ele geçirildi. Denetimlerde 6 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 110 sürücüye 91 bin lira ceza uygulandı, 23 araç da trafikten men edildi.