Son Dakika | Antalya'da zehir tacirlerine şafak operasyonu - Son Dakika

Son Dakika | Antalya'da zehir tacirlerine şafak operasyonu

17.03.2021 08:26
Son Dakika | Antalya'da zehir tacirlerine şafak operasyonu, System.String[]

Son dakika haberler: Antalya'da 3 ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şahısların ikametlerine 2 bin 500 polis, 318 ekibin katılımıyla şafak operasyonu düzenlendi.

Antalya'da 3 ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şahısların ikametlerine 2 bin 500 polis, 318 ekibin katılımıyla şafak operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyon esnasında, evine baskın yapılan şüphelinin rahat tavırları dikkat çekerken, gazetecilere dönüp "Çek de yakışıklı çıkalım usta" deyişi kameralara yansıdı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı düşünülen şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, Muratpaşa, Kepez ve Aksu ilçelerinde önceden belirlenen yaklaşık 200 adrese 2 bin 500 polis, 318 ekibin katılımı ile eş zamanlı dev şafak operasyonu düzenlendi. Operasyona, Özel Hareket Polisleri ve narkotik dedektör köpekleri de katıldı. Hava destekli süren operasyonda, çok sayıda şüpheli yakalanırken, uyuşturucu maddeleri ile ateşli silahlarda ele geçirildi. Operasyon esnasında evine baskın yapılan bir şüphelinin rahat tavırları dikkat çekerken, gazetecilere dönüp " Çek de yakışıklı çıkalım usta" deyişi kameralara yansıdı. - ANTALYA

Son Dakika | Antalya'da zehir tacirlerine şafak operasyonu
Son Dakika | Antalya'da zehir tacirlerine şafak operasyonu
Son Dakika | Antalya'da zehir tacirlerine şafak operasyonu
Son Dakika | Antalya'da zehir tacirlerine şafak operasyonu
Son Dakika | Antalya'da zehir tacirlerine şafak operasyonu
Son Dakika | Antalya'da zehir tacirlerine şafak operasyonu
Son Dakika | Antalya'da zehir tacirlerine şafak operasyonu
Son Dakika | Antalya'da zehir tacirlerine şafak operasyonu
Son Dakika | Antalya'da zehir tacirlerine şafak operasyonu
Son Dakika | Antalya'da zehir tacirlerine şafak operasyonu
Son Dakika | Antalya'da zehir tacirlerine şafak operasyonu
Son Dakika | Antalya'da zehir tacirlerine şafak operasyonu
Son Dakika | Antalya'da zehir tacirlerine şafak operasyonu
Son Dakika | Antalya'da zehir tacirlerine şafak operasyonu
Son Dakika | Antalya'da zehir tacirlerine şafak operasyonu
Son Dakika | Antalya'da zehir tacirlerine şafak operasyonu
Son Dakika | Antalya'da zehir tacirlerine şafak operasyonu
Son Dakika | Antalya'da zehir tacirlerine şafak operasyonu
Son Dakika | Antalya'da zehir tacirlerine şafak operasyonu
Son Dakika | Antalya'da zehir tacirlerine şafak operasyonu
Son Dakika | Antalya'da zehir tacirlerine şafak operasyonu
Son Dakika | Antalya'da zehir tacirlerine şafak operasyonu
Son Dakika | Antalya'da zehir tacirlerine şafak operasyonu
Son Dakika | Antalya'da zehir tacirlerine şafak operasyonu
Son Dakika | Antalya'da zehir tacirlerine şafak operasyonu
Son Dakika | Antalya'da zehir tacirlerine şafak operasyonu
Son Dakika | Antalya'da zehir tacirlerine şafak operasyonu

Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Antalya'da zehir tacirlerine şafak operasyonu - Son Dakika


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