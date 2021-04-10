Antalya'da yaşayan ikizler aynı gün yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetti.
Alanya ilçesinde 58 yıl önce doğan ikizler Ayşe Hacıkadiroğlu Demirel ve Seyda Hacıkadiroğlu Berber'e, bir süre önce Kovid-19 teşhisi konuldu.
Durumlarının ağırlaşması üzerine iki kardeş, kaldırıldıkları hastanelerde altı saat arayla hayatını kaybetti.
Berber'in kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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