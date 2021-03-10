Antalya'daki Mervenur Polat cinayetinin zanlıları adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Antalya'da 4,5 aydır kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Mervenur Polat'ın ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrılan Polat'ın cesedinin Muratpaşa ilçesindeki bir evin çatısında bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan biri kadın 7 şüphelinin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki ifade işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında önce sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Bu sırada, gazetecilerin "neden öldürdünüz?" sorusuna şüphelilerden biri "sonra gel anlatırım" karşılığını verdi.

Hastanedeki kontrollerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mervenur'un cesedini halı içinde pencereden atmış

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde sorgulanan şüphelilerden cinayet zanlısı C.A'nın ifadesinde Merve Nur Polat'ın olay günü kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Çıkan tartışmada Polat'ı darbedip iple boğduğunu itiraf eden C.A, folyoya sardığı cesedi bir işyerinde kurye olarak çalışan arkadaşı S.G'yi çağırıp, halı içinde pencereden attığını belirtti.

Kurye S.G ise C.A'nın kendisini aradığında "Babasına yaklaşık 50 kilo ağırlığında kargo götüreceğini" söylediğini iddia ederek, gittiğinde halı görünümlü kargonun pencereden aşağı atıldığını savundu.

Kargoyu alıp C.A'nın babasının evine götürdüğünü belirten S.G, burada C.A'nın gelip, kargoyu alarak yukarı çıkardığını, içinde ceset olduğunu bilmediğini öne sürdü.

Öte yandan gözaltına alınan Z.U. isimli kadının da Mervenur Polat'ın öldürüldüğü gün evde olduğu ileri sürüldü.

Antalya'da, 19 Ekim 2020'de evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan bir çocuk annesi Mervenur Polat'ın cesedi, 8 Mart'ta bir evin çatısında bulunmuş, 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden C.A'nın polise verdiği ifadesinde genç kadını iple boğduğunu itiraf ettiği öğrenilmişti.