Son Dakika | Antalya'daki orman yangını devam ediyor
Son dakika haberi: Antalya'nın Serik ilçesinde öğle saatlerinde çıkan yangın devam ediyor.
Antalya'nın Serik ilçesinde öğle saatlerinde çıkan yangın devam ediyor. Yangına 2 uçak 4 helikopter ve 30'un üzerinde arazözün müdahalesi sürüyor.G
Serik ilçesine bağlı Töngüçlü Mahallesi Kaşıkmı mevkiinde saat 14.30 sıralarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Arazinin sarp olması ve şiddetli poyraz sebebiyle halen kontrol altına alınamayan yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için çaba sarf ediliyor. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak. 4 helikopter ve çevre il ve ilçelerden gelen takviyeyle 30'a yükselen arazözün müdahalesi güçlükle yapılabiliyor. Yangının yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki yerleşim alanlarına sıçramaması için çalışmalarını sürdüren ekiplere Antalya Büyükşehir belediyesi ile Serik Belediyesine ait su tankerleri ve iş makineleri de destek veriyor. Vatandaşlar da yangının kontrol altına alınması çalışmalarına destek vermeye çalışıyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 18:07
Kaynak: İHA
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