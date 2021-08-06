Son Dakika | Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen keçilere UMKE ekipleri müdahale etti

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangınında dumandan etkilenen keçilere UMKE ekipleri yardım etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangınında dumandan etkilenen keçilere UMKE ekipleri yardım etti. Güzelbağ Mahallesi'nde yaşayan Ramazan ile eşi Asiye Topal, orman yangınında keçilerinin dumandan etkilendiğini belirterek, bölgede bekleyen UMKE ekiplerinden yardım istedi. Keçilere, UMKE ekibinde görev yapan ve aynı zamanda veteriner sağlık teknikerleri olan Alparslan Ercan ile Turan Sevim tarafından müdahale edildi. Keçilere oksijen desteğinde bulunuldu.

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