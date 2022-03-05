Son dakika! Antalya'daki Ukraynalılardan savaş protestosu - Son Dakika

ANTALYA'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısının 10'uncu gününde de protestolarına devam etti. Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı önünde toplanan Ukraynalılar, 'Yaşasın Ukrayna' sloganı atarak, Rus lider Putin'e tepki gösterdi.

Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önündeki protesto gösterisine çok sayıda Ukraynalı katıldı. Hem Ukrayna hem de Türk bayraklarıyla eyleme katılan Ukraynalılar, 'Save Ukrayna', 'Ukrayna Yanıyor Susma', 'Putin Stop', 'Katil Putin', 'Rusya şimdiye kadar 26 çocuk öldürdü. Hava sahasını kapatın', bombalanmış bir el fotoğrafı üzerinde 'Dönecek bir evim yok' gibi yazılı dövizlerle tepkilerini gösterdi. Bazı katılımcıların gözyaşlarını tutamadığı eylemde, Ukrayna ulusal marşı okundu.

Ukrayna Antalya Konsolosu Emir Rustamov yaptığı konuşmada, Rusya'nın 10'uncu günde de Ukrayna'ya karşı agresif saldırılarının devam ettiğini belirterek, "Düşman 3 günde almayı düşünüyordu ama biz son zafere kadar dayanacağız. Düşman Ukrayna'da hiçbir büyük şehri işgal edemedi. Bizim kahraman ordumuz, devletimiz ve milletimizden tam destek alarak bizi ve ülkemizi çok güzel koruyor" dedi. Türkiye Cumhuriyeti 'ne dostları olduğu için çok müteşekkir olduklarını söyleyen Rustamov, "Türkiye'ye hem boğazları kapatıp hem de çok güzel bir silah olan Bayraktar'ı verdiği için teşekkür ederiz. Bizim halkımız Bayraktar hakkında şarkılar yapmaya başladı. Bizi destekleyen diğer ülkelere de çok müteşekkiriz. Aynı zamanda Ukrayna hava sahasının düşmanın füzeleri, roketleri, savaş uçaklarına kapatılmasını acilen talep ediyoruz. Onlar bizim çocuklarımızı, milletimizi ve Ukrayna'daki birçok yabancı misafirimizi öldürmesinler. Kapatılmasa da yine de kazanacağız, çünkü bizim milletimizi yenmek mümkün değil. Yaşasın Ukrayna" diye konuştu.

Gösteride konuşan Antalya Ukraynalılar Derneği Başkanı Dmytro Bibik ise Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir savaş yürütüldüğünü belirterek, "Rus işgalciler sivilleri yok ediyor, şehirlerimizin yerleşim yerlerine roket atıyorlar. Rus işgalciler kasıtlı olarak sivil binaları ve hayati önem taşıyan alt yapıyı yok ediyor, kentlerimizi ışıksız, ıssız ve susuz bırakıyorlar. Sivil halkın gözünü korkutmak ve halkı yıldırmak istiyorlar ama başaramazlar. Putin rejimi dünya çapında nükleer terörizmdir. Rus halkı sessiz olma, onurunu ve haysiyetini koru. Putin'i durdurmak sizin ilk göreviniz" dedi.