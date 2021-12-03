Son dakika... Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı tutuklandı - Son Dakika

İlçe merkezi ve mahallelerinde belirlenen adreslere 1 Aralık 'ta düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirilmiş, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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