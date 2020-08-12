Son dakika... Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda hareketli dakikalar - Son Dakika

Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan o anlar, polis ekiplerinin kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, polislerin eve girişi, şüpheliyi yakalaması ve ele geçirilen uyuşturucu maddeler görülüyor. - ANTALYA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeşildere Mahallesi'ndeki bir evde saklanan uyuşturucunun satışının yapıldığı bilgisine ulaştı. Adrese narkotik köpeğiyle birlikte operasyon düzenleyen ekipler, 58 paket eroin ve 300 gram esrar ele geçirdi.

Antalya 'da bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonundaki hareketli dakikalar, polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polislerin eve girişi, şüpheliyi yakalaması ve ele geçirilen uyuşturucu maddeler görülüyor.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 14:43

Kaynak: İHA

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