Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışması sırasında şehit olan Erdal Tovka'nın İzmir'deki babaevi Türk bayrakları ile donatıldı.

Erdal Tovka'nın Bergama ilçesi Tırmanlar Mahallesi'nde yaşayan anne ve babasına acı haber verildi. Ev, Türk bayraklarıyla donatılırken, anne Gülsüm Tovka ve baba Halil Tovka oğulları için gözyaşı döktü.

Anne Gülsüm Tovka, oğluyla en son bayramda görüştüklerini söyledi. Oğlunun Bergama merkezde yaşadığını kaydeden Tovka, "Yangından iki gün önce konuşmuştuk. Yangına gideceğini söyledi ama haberi geldi." dedi.

Baba Halil Tovka ise Ovacık'ta meydana gelen yangında oğluyla telefonla görüştüklerini belirterek, "'Baba çok konuşamayacağım. Yangındayız.' dedi. Bir o zaman konuştum. Sonra beni yeniden aradı. 'Annem nasıl' diye sordu. İyi yemek yapıyor evde dedim. Bana 'güneşe çıkma' dedi. " diye konuştu.

Tırmanlar Mahallesi Muhtarı Mehtap Üner, Tovka'nın çok iyi bir insan olduğunu belirterek, kendisiyle 1 ay önce görüştüğünü kaydetti.

Erdal Tovka'nın iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Öte yandan Bergama Orman İşletme Müdürlüğü binasına şehit Erdal Tovka için Türk bayrağı asıldı.