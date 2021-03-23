Son dakika... ANTALYA Emekli resim öğretmeni 'Ölmek istiyorum' dedikten sonra evde cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Son dakika... ANTALYA Emekli resim öğretmeni 'Ölmek istiyorum' dedikten sonra evde cansız bedeni bulundu

23.03.2021 21:53

Son dakika gündem haberi... Emekli resim öğretmeni 'Ölmek istiyorum' dedikten sonra evde cansız bedeni bulunduANTALYA'da yalnız yaşayan emekli resim öğretmeni Mehmet Yavuz (57), arkadaşına, 'Ölmek istiyorum dedikten saatler sonra evinde ölü bulundu.

Emekli resim öğretmeni 'Ölmek istiyorum' dedikten sonra evde cansız bedeni bulundu

ANTALYA'da yalnız yaşayan emekli resim öğretmeni Mehmet Yavuz (57), arkadaşına, 'Ölmek istiyorum dedikten saatler sonra evinde ölü bulundu.

Olay, saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Haşim İşcan Mahallesi 1296 Sokak'taki evde yaşandı. Yalnız yaşayan emekli resim öğretmeni Mehmet Yavuz, akşam saatlerinde arkadaşı Veysel Kaya ile bir süre sohbet etti. Kaya, bu sırada iddiaya göre, 25 gündür devam eden ağrıları için ilaç kullanan Yavuz'un beraberinde alkol de aldığını gördü. Evden ayrılan Veysel Kaya, 1 saat sonra arkadaşını merak edip, geri döndü. Açık kapıdan giren Kaya, Yavuz'un hareketsiz halde yattığını görünce mahalle muhtarına haber verdi. Muhtar Halil Ay, eve gelerek, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri, Yavuz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yavuz'un cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

BİR AYDIR AĞRILARINDAN ŞİKAYET EDİYORDU

Yavuz'un alkol aldığını dile getiren muhtar Halil Ay, 1 aydır rahatsızlığı vardı. Devamlı kendisini kontrol ediyorduk. Bir isteği olunca yardımcı oluyorduk. Alkolü çok alıyordu, biz kendisini çok uyardık 'Yapma, etme' diye ama dinlemiyordu. Bugün de fenalaşınca komşuları bana haber verdi. İçeri girdiğimizde hareketsiz yattığını görüp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradık. İyi bir insandı, duvarlardaki resimleri de kendisi yaptı dedi.

'AYAKLARI BUZ GİBİYDİ'

Arkadaşı Mehmet Yavuz'la en son saat 17.00 sıralarında konuştuğunu söyleyen Veysel Kaya, Sürekli ağrıları olduğunu söylüyordu. İlaçla birlikte alkol alıyordu. Kendisiyle görüştükten bir saat sonra geldim. Uykusu da çok hafifti ama seslenmeme rağmen cevap vermedi. Kapıyı açıp, içeri girdiğimde ise hareketsiz yatıyordu. Ayaklarına dokundum buz gibiydi. Hemen gidip mahalle muhtarına haber verdim dedi.

'ÖLMEK İSTİYORUM DİYORDU'

25 gündür arkadaşının rahatsızlığı olduğunu ifade eden Kaya, Yavuz'un sürekli 'Ölmek istiyorum' dediğini belirterek, Yavuz, 'Ben ölmek istiyorum, tedavi olmak istemiyorum' diyordu. Yaşamı beyninde bitirmişti. Resim öğretmeniydi, çok da güzel para kazanıyordu ama çok alkol alıyordu. 25 gündür hastaydı. Ağrım var diye ilaç alıyordu ama alkolü de beraberinde alıyordu. Ben de kendisine böyle yapması durumunda öleceğini söyledim diye konuştu.

EVİN DUVARINDA RESİMLERİ VARDI

Mehmet Yavuz'un evinin dış cephesinde ise duvarları süslemek için yağlı boya ile çizdiği resimler kaldı. Yavuz'un, duvarlara kendisiyle sürekli ilgilenen mahalle muhtarının fotoğraflarını da tablo şeklinde astığı görüldü.

Son dakika... ANTALYA Emekli resim öğretmeni 'Ölmek istiyorum' dedikten sonra evde cansız bedeni bulundu
Son dakika... ANTALYA Emekli resim öğretmeni 'Ölmek istiyorum' dedikten sonra evde cansız bedeni bulundu
Son dakika... ANTALYA Emekli resim öğretmeni 'Ölmek istiyorum' dedikten sonra evde cansız bedeni bulundu
Son dakika... ANTALYA Emekli resim öğretmeni 'Ölmek istiyorum' dedikten sonra evde cansız bedeni bulundu

Veysel Kaya, Emekli, Alkol, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... ANTALYA Emekli resim öğretmeni 'Ölmek istiyorum' dedikten sonra evde cansız bedeni bulundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tuğrul Türkeş'ten HDP açıklaması: Özünde bir siyasi hareketi kapatmak çözüm değildir Tuğrul Türkeş'ten HDP açıklaması: Özünde bir siyasi hareketi kapatmak çözüm değildir Emekli resim öğretmeni 'Ölmek istiyorum' dedikten sonra evde cansız bedeni bulundu Emekli resim öğretmeni 'Ölmek istiyorum' dedikten sonra evde cansız bedeni bulundu Ekonomi Reformları Eylem Planı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinden ilan edildi Ekonomi Reformları Eylem Planı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinden ilan edildi Son Dakika: Liselerde yüz yüze sınavlar 3 Mayıs'a ertelendi Son Dakika: Liselerde yüz yüze sınavlar 3 Mayıs'a ertelendi Sunucu Bircan Bali'nin estetiksiz hali ağızları açık bıraktı Sunucu Bircan Bali'nin estetiksiz hali ağızları açık bıraktı Son Dakika: Türkiye'de 23 Mart günü koronavirüs nedeniyle 138 kişi vefat etti, 26 bin 182 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 23 Mart günü koronavirüs nedeniyle 138 kişi vefat etti, 26 bin 182 yeni vaka tespit edildi 'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı 'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu
Köpeği ısıran çocuk, görenleri gülme krizine soktu Köpeği ısıran çocuk, görenleri gülme krizine soktu         
23:02
Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Alişan Satılmış, MHP'den istifa etti Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Alişan Satılmış, MHP'den istifa etti         
22:49
Banyoda düşen 19 yaşındaki genç öldü Banyoda düşen 19 yaşındaki genç öldü         
22:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Draghi ve Merkel'le görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Draghi ve Merkel'le görüştü         
21:11
Dünya futbolunda son 10 sezonun en iyi takımları arasına Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray da girdi Dünya futbolunda son 10 sezonun en iyi takımları arasına Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray da girdi         
20:45
28 yaşındaki genç, annesi tarafından odasında ölü bulundu 28 yaşındaki genç, annesi tarafından odasında ölü bulundu         
20:16
Mahir Ünal işaretini verdiği Kabine revizyonunun detayları netleşti: 6-7 bakan değişebilir Mahir Ünal işaretini verdiği Kabine revizyonunun detayları netleşti: 6-7 bakan değişebilir         
19:33
Nişanlandığı ABP Genel Başkan Yardımcısı'nın evli olduğunu öğrenen kadın Esra Erol'la çıktı, genel başkan yayına bağlandı Nişanlandığı ABP Genel Başkan Yardımcısı'nın evli olduğunu öğrenen kadın Esra Erol'la çıktı, genel başkan yayına bağlandı         
17:14
İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler         
16:01
Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada         
15:09
Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu         
15:07
Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi         
14:53
Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi         
14:14
Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın         
12:21
"Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi         
11:03
"Andımız okutulsun mu?" anketi! AK Parti ve MHP seçmeninin tercihi netleşti         
09:48
Süper Lig'de Fatih Tekke sürprizi! Görüşmeler resmen başladı Süper Lig'de Fatih Tekke sürprizi! Görüşmeler resmen başladı         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 23:11:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... ANTALYA Emekli resim öğretmeni 'Ölmek istiyorum' dedikten sonra evde cansız bedeni bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei