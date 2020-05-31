Son dakika... ANTALYA Garson, çalıştığı restoranda ölü bulundu - Son Dakika

Garson, çalıştığı restoranda ölü bulundu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir restoranda garson olarak çalışan Eyüp Katmaz (26) iş yerinde, arkadaşları tarafından ölü bulundu.

Manavgat'ın Sorgun Bulvarı'nda bulunan bir restorana bugün saat 11.30 sıralarında gelen çalışanlar, iş arkadaşları Eyüp Katmaz'ı mutfak kısmında yerde hareketsiz yatarken buldu. Çalışanların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Eyüp Katmaz'ın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri tarafından boşaltılan restoranda Eyüp Katmaz'ın cesedi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olay yerinde çok sayıda boş içki şişesi bulunduğu belirtildi.

Eyüp Katmaz'ın eşinden ayrı yaşadığı ve 2 çocuğunun olduğu öğrenildi.