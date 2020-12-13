Son dakika: Antalya için fırtına, hortum ve sel uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya için metrekareye 100 kilogram gök gürültülü sağanak yağış ve saatteki hızı 80-100 kilometre arasında fırtına uyarısında bulundu.

Meteorolojik tahminler doğrultusunda, Antalya c¸evrelerinde yerel olarak s¸iddetli yagˆıs¸lar görüldüğü bildirilen uyarıda go"k gu"ru"ltu"lu" sagˆanak s¸eklindeki yagˆıs¸ların, bu aks¸am saatlerinden sonra etkisini arttırarak yarın (Pazartesi) aks¸am saatlerine kadar c¸ok kuvvetli ve s¸iddetli (50-100 kg/m2), Antalya Merkez, Kemer, Kumluca, Finike, Kas¸, Demre, Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipas¸a c¸evrelerinde yer yer as¸ırı (100 kg/ m2 u"zeri) olacagˆı tahmin edildiği kaydedildi.

Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ru"zgarın da gu"neydogˆu yo"nlerden kuvvetli fırtına (60-80 hamlesi 100 km/saat) s¸eklinde esmesi beklendigˆinden sel, su baskını, yıldırım, ulas¸ımda aksamalar, dolu yagˆıs¸ı, hortum, c¸atı uc¸ması, agˆac¸ devrilmesi gibi olumsuzluklara kars¸ı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısında bulunuldu. - ANTALYA