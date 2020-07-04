Son dakika! ANTALYA Korkuteli'de otomobille kamyon çarpıştı 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika! ANTALYA Korkuteli'de otomobille kamyon çarpıştı 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberleri... Korkuteli'de otomobille kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıANTALYA'nın Korkuteli ilçesi Naldöken yolunda sürücüsünün aşırı hız ve şerit ihlali yaptığı öne sürülen otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Korkuteli'de otomobille kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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ANTALYA'nın Korkuteli ilçesi Naldöken yolunda sürücüsünün aşırı hız ve şerit ihlali yaptığı öne sürülen otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Korkuteli Naldöken yolunda meydana geldi. Antalya'dan Bozova yönüne giden Muhammet Alkan (63) yönetimindeki 07 RC 133 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün aşırı sürat yapıp, dikkatsizlikle şerit ihlali yapması sonucu karşı yönden gelen Muhammet Özdemir'in (41) kulandığı 07 RE 454 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, kamyon tarlaya yuvarlandı.Kazada otomobil sürücüsü Alkan kaza yerinde yaşamını yitirirken, kamyon sürücüsü Özdemir yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Özdemir, hastaneye kaldırılırken, Alkan'ın cesedi, otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Muhammet Alkan'ın otomobilinin içindeki içki şişesi dikkat çekti.

Korkuteli, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 19:14 Kaynak: DHA

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