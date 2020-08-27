Lastiği patlayan kamyon alev aldı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu alev alan asfalt yüklü kamyondaki yangın büyümeden söndürüldü.

Antalya- Burdur karayolunun Döşemealtı ilçesine bağlı Kömürcüler Mahallesi yakınlarında saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen özel bir şirkete ait sıcak asfalt yüklü 07 DJH 09 plakalı kamyon lastiğinin patlaması sonucu bir anda alev aldı. Durumu fark eden sürücünün kamyonu durdurması sonrası yoldan geçen diğer araçlardaki sürücüler yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) konuşlu itfaiye ekibiyle Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kamyondaki alevler söndürüldü.

Olay nedeniyle Antalya- Burdur karayolunun Antalya istikameti kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. İtfaiyenin yangını tamamen söndürmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.