Son dakika! ANTALYA Metruk binanın damında ölü bulundu - Son Dakika

Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'ndeki metruk bir evde kalan madde bağımlısı Ahmet Karakoyun'un damda hareketsiz yattığını gören arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, Karakoyun'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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