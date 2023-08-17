Göçmen kaçakçılarına 4 ilde ağır darbe! Yakalanan 39 organizatörden 26'sı tutuklandı

Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesi son dönemde hız kazanırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya aralarında Antalya'nın da bulunduğu 4 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 39 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını ve bu kişilerden 26'sının tutuklandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 39 organizatörün yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde; "39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı! Antalya, Muğla, İzmir ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlıklarımız tarafından, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri ile koordineli icra edilen operasyonlarda; 5'i yabancı toplam 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Yakalanan organizatörlerin 26'sı tutuklandı. 13'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonu gerçekleştiren birimlerimizi tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek!"
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