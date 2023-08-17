Göçmen kaçakçılarına 4 ilde ağır darbe! Yakalanan 39 organizatörden 26'sı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Göçmen kaçakçılarına 4 ilde ağır darbe! Yakalanan 39 organizatörden 26'sı tutuklandı

Son Güncelleme: 17.08.2023 09:28

Antalya, Muğla, İzmir ve Balıkesir'deki operasyonlarda 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, 26'sı tutuklandı.

Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesi son dönemde hız kazanırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya aralarında Antalya'nın da bulunduğu 4 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 39 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını ve bu kişilerden 26'sının tutuklandığını duyurdu.

GÖÇMEN KAÇAKÇILARINA AĞIR DARBE

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 39 organizatörün yakalandığını duyurdu.

BAKAN YERLİKAYA: YAKALANAN ORGANİZATÖRLERDEN 26'SI TUTUKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde; "39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı! Antalya, Muğla, İzmir ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlıklarımız tarafından, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri ile koordineli icra edilen operasyonlarda; 5'i yabancı toplam 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Yakalanan organizatörlerin 26'sı tutuklandı. 13'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonu gerçekleştiren birimlerimizi tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek!"

Son Dakika! 4 ildeki operasyonlarda 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, 26'sı tutuklandı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Güncel
YORUMLAR
500

İçişleri Bakanlığı, Ali Yerlikaya, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göçmen kaçakçılarına 4 ilde ağır darbe! Yakalanan 39 organizatörden 26'sı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
09:35 Annelik heyecanı yaşayan Nazlı Sabancı'dan ilk paylaşım geldi
09:30 Annelik heyecanı yaşayan Nazlı Sabancı'dan ilk paylaşım geldi
09:07 Memura yeni teklif bugün! Bakan Işıkhan'dan toplu öncesi heyecanlandıran sözler: Tüm paydaşlar memnun olacak
09:04 Memurun maaş zammı belli oluyor! Kritik toplantı öncesi Bakan'dan heyecanlandıran sözler: Tüm paydaşlar memnun olacak
08:58 Göçmen kaçakçılarına 4 ilde ağır darbe! Yakalanan 39 organizatörden 26'sı tutuklandı
08:54 Son Dakika! 4 ildeki operasyonlarda 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, 26'sı tutuklandı
08:44 Söylemezsem Olmaz programında tüm yorumcular ayrıldı! Seren Serengil'den tartışma çıkaracak yorum gecikmedi
08:40 Söylemezsem Olmaz programında tüm yorumcular ayrıldı! Seren Serengil'den yorum gecikmedi: Benden sonrası tufan
08:34 İstanbul'da park halindeki içinde yolcu bulunmayan İETT otobüsü denize düştü
08:32 İstanbul'da akılalmaz kaza! İETT otobüsü denize düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2023 10:10:11. #1.11#
SON DAKİKA: Göçmen kaçakçılarına 4 ilde ağır darbe! Yakalanan 39 organizatörden 26'sı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement