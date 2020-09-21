Son Dakika: Antalya'nın göbeğinde kuzenlerin bitmek bilmeyen kavgası kamerada - Son Dakika

Son Dakika: Antalya'nın göbeğinde kuzenlerin bitmek bilmeyen kavgası kamerada

Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın göbeğinde kuzenlerin bitmek bilmeyen kavgası kamerada Polis gelinceye kadar dinlene dinlene kavga ettiler Yorulan kuzenler barışıp olay yerinden ayrıldılar Antalya'nın göbeğinde kuzen oldukları belirtilen iki gencin yaklaşık yarım saat süren kavgasını kimse ayıramadı.

Antalya'nın göbeğinde kuzenlerin bitmek bilmeyen kavgası kamerada

Polis gelinceye kadar dinlene dinlene kavga ettiler

Yorulan kuzenler barışıp olay yerinden ayrıldılar

ANTALYA - Antalya'nın göbeğinde kuzen oldukları belirtilen iki gencin yaklaşık yarım saat süren kavgasını kimse ayıramadı. Adeta dinlene dinlene kavga eden ve yanlarındaki genç bir kadın ile çevredekilerin ayırma çabalarına müsaade etmeyen kuzenlerin kavgası polisin gelmesiyle son buldu. Kuzenler sinirleri geçtikten sonra barışarak olay yerinden ayrıldılar.

Dün saat 16.30'da kentin en yoğun trafik akışına sahip kavşaklarından Antalyaspor Kavşağı'nda biri kadın 3 kişi cadde üzerindeki çimenlik alanda bilinmeyen sebepten ötürü tartışmaya başladı. Kuzen olduğu belirtilen iki erkeğin tartışması bir süre sonra yerini kavgaya bıraktı. Kuzenlerin yanında bulunan genç kadın ise ilk etapta ayırmaya çalışıp başarılı olamadığı kavgayı kaldırımdan izlemek zorunda kaldı. Kavgaya ara verip zaman zaman dinlenen kuzenler, sözlü atışmaların ardından kavgalarına kaldıkları yerden devam etti.

"Karışmayın, aile içi"

Bu sırada çevreden geçen vatandaşlar araya girip kavgayı sonlandırmak istedi ancak başarılı olamadılar. Kavga devam edince 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ayrılmak bilmeyen kuzenlerin kavgası, polisin olay yerine gelmesiyle son buldu. Polis ekipleri tarafından sakinleştirilen kuzenler, birbirlerinden şikayetçi olmayıp barışarak olay yerinden ayrıldı.

Son Dakika: Antalya'nın göbeğinde kuzenlerin bitmek bilmeyen kavgası kamerada

Antalya, Kadın, kavga, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 11:18 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika: Antalya'nın göbeğinde kuzenlerin bitmek bilmeyen kavgası kamerada - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Tesla Slim'den spora vakit bulamayanlara müjdeli haber! Karşısında haciz memurlarını gören şahıs, üstüne tiner döküp kendini dükkana kilitledi Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti Beşiktaş, "Kulüp tarihinin spor aklı en az olan başkanı Çebi'dir" diyen Ahmet Çakar'a dava açtı Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile pişti olan Hande Erçel'den kafa karıştıran çıkış: Bizi çok sık göreceksiniz İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu
Galatasaray, Juventus'lu Sami Khedira'yı gündemine aldı Galatasaray, Juventus'lu Sami Khedira'yı gündemine aldı         
17:30
Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor         
16:56
Kendisini ölmüş gibi gösteren Youtuber Tayfun Demir'in ifadesi ortaya çıktı Kendisini ölmüş gibi gösteren Youtuber Tayfun Demir'in ifadesi ortaya çıktı         
16:36
Son dakika! Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yeni kısıtlama kararları kabine toplantısı sonrası duyurulacak Son dakika! Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yeni kısıtlama kararları kabine toplantısı sonrası duyurulacak         
16:03
Eşinin pompalı saldırısı sağ bacağından etti: Silah tutukluk etmese öldürecekti Eşinin pompalı saldırısı sağ bacağından etti: Silah tutukluk etmese öldürecekti         
15:17
Alkollü yakalanan hakim polislere saldırıp küfretti Alkollü yakalanan hakim polislere saldırıp küfretti         
14:43
Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi         
14:18
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi         
14:14
Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:06
Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu         
14:05
Portekiz basını, Aboubakar'ın Başakşehir ile sözleşme imzalayacağını yazdı Portekiz basını, Aboubakar'ın Başakşehir ile sözleşme imzalayacağını yazdı         
13:52
Tüfekle ev basıp küçük kızın ölümüne sebep olmuştu! Anne, oğluna verilen cezayı duyunca adliyede intihara kalkıştı Tüfekle ev basıp küçük kızın ölümüne sebep olmuştu! Anne, oğluna verilen cezayı duyunca adliyede intihara kalkıştı         
13:19
Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı, 5 personel hastaneye kaldırıldı Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı, 5 personel hastaneye kaldırıldı         
13:16
2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu 2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu         
12:51
Kadın sürücü, aracın camını tekmeleyen saldırganı kaputun üzerinde polis merkezine götürdü Kadın sürücü, aracın camını tekmeleyen saldırganı kaputun üzerinde polis merkezine götürdü         
12:49
Metropoll'ün 7 aylık anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oyu düştü, Millet İttifakı'nın oyu arttı Metropoll'ün 7 aylık anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oyu düştü, Millet İttifakı'nın oyu arttı         
12:45
Cübbeli'nin Cübbeli'nin "iç savaş" sözleri İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi: Derneklerin silahlandığı iddiasına kayıtsız kalamayız         
12:27
Oğlunu boğarak öldürdüğü kesinleşen eski futbolcu Cevher Toktaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi Oğlunu boğarak öldürdüğü kesinleşen eski futbolcu Cevher Toktaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi         
12:09
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı         
10:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 17:34:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Antalya'nın göbeğinde kuzenlerin bitmek bilmeyen kavgası kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei