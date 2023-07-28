Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangını 4. gününde söndürüldü - Son Dakika
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Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangını 4. gününde söndürüldü

28.07.2023 15:32

Antalya'nın Kemer ilçesinde pazartesi akşamı başlayan orman yangını, kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınında 4. günde güzel haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

"ÇALIŞANLARIN EMEKLERİNE SAĞLIK"

Yumaklı'nın açıklamasında, "Antalya, #Kemer orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda KONTROL ALTINA ALINDI.Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangının ilk anından itibaren cansiparane görev yapan orman teşkilatımızın ve diğer tüm kurum çalışanlarının emeğine sağlık." ifadeleri yer alıyor.

Son Dakika! Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı

KARADAN ULAŞMAK ZOR OLDU

Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 24 Temmuz Pazartesi akşam saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alındı. 4 gün boyunca karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgedeki yangına sabahın ilk ışıklarına kadar gece görüşlü helikopterler ile müdahale edildi.

Son Dakika! Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı

ÇOK SAYIDA UÇAK VE HELİKOPTER MÜDAHALE ETTİ

Bölgede görev yapan helikopterler, denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyarak söndürme çalışmalarına destek verdi. Karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlerin yayılmaması için mücadele etti.

Son Dakika! Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı

1963 SORTİ YAPILDI

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Göynük Değirmendere Mahallesi'nde 24 Temmuz Pazartesi akşam başlayan orman yangınına aralıksız müdahale edildiğini bildirip şunları demişti: "An itibarıyla hava gücümüz 431 saat uçuş gerçekleştirip 1963 sorti yaptığı Kemer orman yangınına 7 bin 230 ton su ile doğrudan müdahale etti. Kara ve hava gücümüzle sonuca ulaşıp yangının kontrol altına alındığı haberini vermek için ormanın kahramanları aralıksız mücadele ediyor."

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SON DAKİKA: Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangını 4. gününde söndürüldü - Son Dakika
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