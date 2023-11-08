Son Dakika: Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Antalya'da saat 15.39'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Korkuteli ilçesi olduğunu açıkladı. Sarsıntı yerin 95,4 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin saat 15.39'da, yerin 95,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybının olmadığı belirlendi.
AFAD'dan yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi: "Antalya ilimizin Korkuteli ilçesinde saat 15.39'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
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