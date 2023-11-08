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Son Dakika: Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi - Son Dakika

Son Dakika: Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

08.11.2023 15:48  - Güncelleme: 16:15

Son dakika: Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

Antalya'da saat 15.39'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Korkuteli ilçesi olduğunu açıkladı. Sarsıntı yerin 95,4 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin saat 15.39'da, yerin 95,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybının olmadığı belirlendi.

Son Dakika! Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

"SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR"

AFAD'dan yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi: "Antalya ilimizin Korkuteli ilçesinde saat 15.39'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Son Dakika! Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi - Son Dakika
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