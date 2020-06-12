Son Dakika | Antalya OSB Başkanı Ali Bahar: "Kıdem Tazminatı Fonunun kurulmasını istiyoruz" - Son Dakika

Son Dakika | Antalya OSB Başkanı Ali Bahar: "Kıdem Tazminatı Fonunun kurulmasını istiyoruz"

Son dakika ekonomi haberine göre Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar, Kıdem Tazminatı Fonu ile işçi haklarının devlet garantisi altına alınmasının hak kayıplarını ve mağduriyetleri sona erdireceğini bildirdi.

Son Dakika | Antalya OSB Başkanı Ali Bahar:

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar, Kıdem Tazminatı Fonu ile işçi haklarının devlet garantisi altına alınmasının hak kayıplarını ve mağduriyetleri sona erdireceğini bildirdi.

Bahar, yaptığı yazılı açıklamada, çalışma barışının sağlam temeller üzerine oturmasını sağlayacak Kıdem Tazminatı Fonu için hükümet tarafından kararlı ve uzlaşmacı adımlar atıldığını belirtti.

Hükümetin üzerinde çalıştığı sistem değişikliğini yaklaşık 5 yıldır her platformda dile getirdiklerini, ilk kez bu kadar kararlı olunmasının umut verici olduğunu vurgulayan Bahar, şunları kaydetti:

"Her fabrika, çalışanlarıyla bir ekiptir ve onlar olmadan fabrikaların hiçbir anlamı yoktur. Bizim gayretimiz ekip arkadaşlarımızın alın terlerinin heba olmaması içindir. İşçi kardeşlerimiz alın terlerinin karşılığını alabilsinler, hak mahrumiyeti yaşamasınlar diye Kıdem Tazminatı Fonunun kurulmasını istiyoruz. Fon işveren üzerindeki borç yükünü de hafifletecek. Çalışanlar ve işçi sendikaları tarafından pek kabul görmeyen kıdem tazminatı fonunun sağlayacağı faydanın daha iyi anlaşılacağını umduğumuz bir dönemdeyiz. Eğer fon kurulmuş ve çalışanlar sisteme dahil edilmiş olsaydı, bugün hiçbir çalışan iş yeri kapandığı ya da iş akdi fesih edildiğinde sosyal haklarını alıp alamayacağı endişesi taşımazdı. Kişinin hakkı olan kıdem tazminatı devlet tarafından çalışana ödenir, onca yılın emeği heba olmadığı gibi bu sayede pandeminin neden olduğu ekonomik ve sosyal tahribat hafifletilebilirdi."

Fonda biriken paranın finansman kredisi olarak yatırıma dönüşmesiyle ekonomiye başka bir önemli katkı daha sağlanacağını anlatan Bahar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kıdem Tazminatı Fonunda birikecek paranın, üretime, sanayiye finansman kredi desteği olabileceği, böylelikle daha çok üretim ve daha büyük istihdam hedefine ulaşılabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca fon sayesinde kayıt dışı istihdamın yüzde 30 oranında kayıt altına alınabileceğini öngörüyoruz. Geçmiş kıdem tazminatı borçlarının yüzde 50'si de 5 yıla yayılarak Kıdem Tazminatı Fonuna ödenebilecek. Böylelikle fondaki paranın işletilmesiyle işverene yüzde 50 indirim olarak yansıması sağlanacaktır. Sistemin ön gördüğümüz en işlevsel haliyle uygulanabilmesi için 30 günlük sürenin tamamının fona aktarılmasının en doğru yol olacağını düşünüyoruz."

Ali Bahar, Antalya, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 02:51 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Antalya OSB Başkanı Ali Bahar: 'Kıdem Tazminatı Fonunun kurulmasını istiyoruz' - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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