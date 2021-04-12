Son dakika... ANTALYA REFÜJDEKİ TAŞLI YUMRUKLU KAVGA KAMERADA - Son Dakika

Antalya'da Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 10 kişilik grubun, refüjde taşlı yumruklu kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Kepez ilçesi Güneş Mahallesi Mehmet Atay Caddesi üzerinde, sabah saatlerinde meydana geldi. Suriyeli olduğu öğrenilen 10 kişilik grup cadde üzerinde bulunan refüjde henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Suriyeli grup taşlı yumruklu kavgaya tutuştu. Suriyeliler içerisinde yer alan 2 kişi birbirlerine yumruklar savururken, bazılarının da yerden taş aldığı görüldü. Grup içerisinde bulunan birkaç kişi kavgayı ayırmak istese de başarılı olamadı.

Suriyelilerin kavgası, çevredekilerin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.