Son dakika... Antalya Valisi Yazıcı, Başkan Böcek'in sağlık durumunu sordu - Son Dakika

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastaneye gelerek, sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.
Sağlık İl Müdürü Ünal Hülür ve beraberindekilerle hastaneye gelen Yazıcı, Böcek'in yakınlarına geçmiş olsun diletlerini iletti.
Yazıcı, hastane yönetimi ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'dan Muhittin Böcek'in sağlık durumu ve tedavi süreci hakkında bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 14:09 - Kaynak: AA
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