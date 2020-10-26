Son dakika! Antalya ve Isparta'daki 47 yaban hayvanı av ihalesi davalık oldu - Son Dakika

Son dakika! Antalya ve Isparta'daki 47 yaban hayvanı av ihalesi davalık oldu

26.10.2020 11:21
Son dakika! Antalya ve Isparta'daki 47 yaban hayvanı av ihalesi davalık oldu, System.String[]

Son dakika haberler... DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün Antalya ve Isparta'da 13 parti halinde 47 yaban keçisinin avlanmasına ilişkin ihalesinin iptali için Isparta İdare Mahkemesi'ne dava açıldı.

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün Antalya ve Isparta'da 13 parti halinde 47 yaban keçisinin avlanmasına ilişkin ihalesinin iptali için Isparta İdare Mahkemesi'ne dava açıldı.

Antalya, Isparta ve Burdur'dan sorumlu DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün 17 Haziran'da yapılan '13 Parti Halinde Toplam 47 Adet Yaban Keçisi Acente Kotalarının Avlattırılması'na ilişkin ihalesinin iptali ve yürütmeyi durdurma istendi. A Platformu Sözcüsü Hediye Gündüz, platform üyeleri Saliha Altın ve Yeşim Vardar tarafından Isparta İdare Mahkemesi'nde açılan davaya; Vegan Derneği Türkiye (TVD), Hayvan Hakları ve Etiği Derneği ile Hayvanlara Adalet Derneği, Yunuslara Özgürlük Platformu ve Hayvan Hakları İzleme Komitesi'nden (HAKİM) İstanbul Adalet Sarayı'na verilen dilekçelerle de müdahil olundu.

TOPLAM 798 YABAN HAYVANITürkiye genelinde av turizmi kapsamında 2020-2021 sezonunda DKMP bölge müdürlüklerince yapılan ihalelerle yaban domuzu dışında toplam 798 yaban hayvanı için av izni çıktı. Bunların 398'i erkek yaban keçisi, 25'i hatalı boynuzlu şelek yaban keçisi, 45'i dişi yaban keçisi, 12'si melez yaban keçisi, 39'u çengel boynuzlu dağ keçisi, 9'u Anadolu yaban koyunu, 14'ü ceylan, 89'u kızıl geyik, 167'si karacadan oluşuyor. Ayrıca sayıları bölge müdürlüklerince belirlenecek yüzlerce yaban domuzu da avlanabilecek.İHALELERİN İPTALİ İSTENDİDavacılar ve müdahil olan hayvan hakları savunucusu derneklerden yapılan açıklamada, 'av' adı altında gerçekleştirilen yaban hayata müdahalenin, 'kırsal kalkınma', 'kamu yararı', 'popülasyon kontrolü', 'turizm geliri' gibi herhangi bir gerekçesi olamayacağı vurgulandı. Davacılar etik, hukuk ve bilim dışı av ihalelerinin iptal edilmesini istedi.Antalya ve Isparta'daki ihalenin iptali için mahkemeye sunulan dilekçede, av turizmi ihalelerinin, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası Bern Sözleşmesi'ne, 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu'na ve 4915 sayılı 'Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı olduğu kaydedildi.

Son dakika! Antalya ve Isparta'daki 47 yaban hayvanı av ihalesi davalık oldu
Son dakika! Antalya ve Isparta'daki 47 yaban hayvanı av ihalesi davalık oldu
Son dakika! Antalya ve Isparta'daki 47 yaban hayvanı av ihalesi davalık oldu

Isparta, Antalya, Yaban, Dava, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Antalya ve Isparta'daki 47 yaban hayvanı av ihalesi davalık oldu - Son Dakika

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