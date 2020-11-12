Son dakika: Antalya ve Muğla'da işlek cadde, sokak ve duraklarda sigara içilmesi yasaklandı - Son Dakika

Antalya ve Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent merkezi ve ilçelerdeki işlek cadde ve sokaklar ile otobüs duraklarında sigara içilmesi yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, iş yerleri, fabrikalar ve benzeri yerlerde herhangi istisna olmaksızın maske takma zorunluluğu getirildi.

Özellikle vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu cadde, sokak, park ve bahçeler gibi yerlerde sigara içen kişilerin maskelerini çıkardığı ya da doğru takmadığı tespit edildi.

Maskenin doğru ve sürekli kullanımını sağlamak için vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklar, özellikle trafiğe kapalı olanlar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içilmesi yasaklandı.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca, 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkmaları kısıtlandı.

Alınan kararlara uyulmaması halinde 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

Muğla

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, salgınla mücadelede temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı tespit edildiği belirtildi.

Özellikle sigara içen kişilerin maskelerini çıkardığı ya da aşağı indirdiği vurgulanan açıklamada, maskenin doğru ve sürekli kullanımını sağlamak için cadde ve sokaklarda, trafiğe kapalı olanlarda, ihtiyaç duyulan meydan ve toplu taşıma araç duraklarında sigara içme yasağı getirildiği bildirildi.