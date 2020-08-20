Yangın evlere sıçramadan söndürüldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan çalı yangını, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Alanya'nın Cikcilli Mahallesi Gümüşler Caddesi üzerinde yerleşim yerlerinin yakınında bulunan çalılık alanda saat 10.00 civarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede etraftaki çalılıları sararken, yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Alanya itfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale etti. Yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.