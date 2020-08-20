Alanya'nın Cikcilli Mahallesi Gümüşler Caddesi üzerinde yerleşim yerlerinin yakınında bulunan çalılık alanda saat 10.00 civarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede etraftaki çalılıları sararken, yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi 'ne bağlı Alanya itfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale etti. Yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 15:17

Kaynak: DHA

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