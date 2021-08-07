Antalya'daki orman yangınlarında canla başla mücadele eden orman işçileri ve itfaiyeciler, sosyal medyada alevlere karşı etkin şekilde mücadele edilmediğine ilişkin paylaşımlara tepki gösterdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 gün sonra kontrol altına alınabilen orman yangınlarında Türkiye'nin dört bir yanından gelen orman işçileri ve itfaiyeciler ile gönüllüler cansiparane mücadele etti.

Gece gündüz demeden bazen yemek yemeye bile fırsat bulamayan, botlarını yastık yaparak uyuyan "alev savaşçıları"nın bölgedeki soğutma mesaileri devam ediyor.

Ailelerini günlerdir göremeyen, fedakarca "yeşil vatan"ı korumaya çalışan orman işçisi ve itfaiye ekipleri sosyal medyada yangınla etkin şekilde mücadele edilmediğine yönelik paylaşımlar üzüyor.

Ekiplerin, havadan ve karadan etkin mücadele olmasına rağmen olumsuz paylaşımlar yapılması moralini bozuyor.

"Bir ağaç bile söndürsek, bir insana bile faydamız olsa mutlu oluyoruz"

Trabzon Sürmene Orman İşletme Şefliğinden bölgeye gelen Vural Ayar, AA muhabirine, Karadeniz'de günlerdir sel felaketiyle uğraştıklarını şimdi de 10 gündür Antalya'da yangınla mücadele ettiklerini söyledi.

Yangınlara karşı özveriyle mücadele ettiklerini belirten Ayar, şöyle konuştu:

"Herkes burada özveriyi fazlasıyla gösteriyor. Sosyal medyada da 'Kimse çalışmıyor, orman personeli çalışmıyor.' gibi sözler söyleniyor. Bunlar kesinlikle doğru değil. Devletin bütün mercileri burada, bütün imkanlar seferber edilmiş, herkes canla başla mücadele veriyor. Yanma, düşme tehlikesi altında yemek yemeye fırsatımız bile olmadan çalışıyoruz. İşimizi fedakarca yapıyoruz. Gerisi insanların takdirine kalmış. Bir ağaç bile söndürsek bir insana bile faydamız olsa mutlu oluyoruz."

"Havadan verilen mücadelenin sonuna kadar verildiğine biz şahitlik ettik"

Mamak Belediyesi'nde görevli su tankeri sürücüsü olarak çalışan Ömer Şahin, 6 gündür aralıksız çalıştıklarını dile getirdi.

Yangında soğutma işleri yaptıklarını, havuz doldurduklarını ve itfaiye araçlarına su taşıdıklarını anlatan Şahin, "İtfaiye çalışmıyorsa bu kadar söndürmeyi kim yapıyor? Gece gündüz çalışan ekipleri su yetiştiremiyoruz. Sağlıkçısı, polisi, orman işçisi, itfaiyesi herkes canla başla çalışıyor. İnsanların oturduğu yerde bir şeyler paylaşıp, iftiralar atması bizi üzüyor. Bunu yapanlar yangın bölgesini ve ekiplerin verdiği mücadeleyi görseler eminim pişman olurlar." ifadesini kullandı.

Su tanker sürücüsü Ersin Sarıkaya da yangının siyasi tartışma haline getirilmesini eleştirerek, "Bu iş memleket meselesi. Siyaseti dökmeyin. 'Devlet yok, itfaiye çalışmıyor' diyorsunuz. Jandarma, polis nerede? diyorsunuz ama gelin görün bizler hep buralardayız" diye konuştu.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden kente gelen ekibin sorumlusu Fatih Saguç, bütün kurumların bölgede omuz omuza çalıştığını vurguladı.

Mücadeleleri sonucunda alevlerin önüne geçmeyi başardıklarını anlatan Saguç, şunları kaydetti:

"Sosyal medyada hava desteği az olduğu yönünde eleştiriler var. Yangının sürdüğü çok fazla nokta vardı. Hem karadan hem havadan bütün ekipler, tüm devlet imkanları seferber oldu. Havadan mücadelenin sonuna kadar verildiğine biz şahitlik ettik. Yangının evlere gelmeden önlediğimizde vatandaşların sevinçleri, bize olan yaklaşımları bizi çok mutlu etti."