Son dakika... Antalyaspor'da bir kulüp personelinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
07.11.2020 10:15
Son dakika haberler: Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da, bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da, bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sağlık kurulumuzca koronavirüs semptomu belirlenen A takıma hizmet veren bir personelimize dün yapılan Kovid-19 testinden pozitif sonuç alınmıştır. Personelimizin takip ve tedavi sürecine, Antalya'da belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
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