Son Dakika | Antalyaspor'dan Dusko Tosic bombası! Yengeyle geliyor... - Son Dakika
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Son Dakika | Antalyaspor'dan Dusko Tosic bombası! Yengeyle geliyor...

6 saat önce

Burak Akın / Spor Arena Özel -Çin Ligi ekibi Guangzhou RF'le yollarını ayırmak için geri sayımda olan Sırp savunmacı Dusko Tosic Süper Lig'e dönüyor.

Son Dakika | Antalyaspor'dan Dusko Tosic bombası! Yengeyle geliyor..., System.String[]

Burak Akın/ Spor Arena Özel -


Çin Ligi ekibi Guangzhou RF'le yollarını ayırmak için geri sayımda olan Sırp savunmacı Dusko Tosic Süper Lig'e dönüyor.


Türkiye'de Gençlerbirliği ve Beşiktaş formalarını terleten Tosic, Antalyaspor'un ilgisine olumlu dönüş yaptı. Akdeniz ekibi transfer için Tosic'ten bonservis sorununu çözmesini istedi. Her fırsatta Türkiye sevgisini dile getiren Sırp şarkıcı Jelena Karleusa da transfer için oldukça istekli.


Çin'den ayrılmayı kafasına koyan Tosic için başkan Ali Şafak Öztürk'ün devreye girdiği ifade edilirken bu transferin birkaç gün içinde resmiyete kavuşması bekleniyor.


İki sezon önce 4.5 milyon euroya Çin'e satılan Tosic'in kulübü Guangzhou R&F, Çİn'deki yabancı kontenjanının değişmesi sonrası kadroda küçülmeye gidecek.


Beşiktaş günleriyle Dusko Tosic;


Antalyaspor, Dusko Tosiç, Burak Akın, Guangzhou, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:11 
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