Son Dakika | Antalyaspor, kupayı kazanmayı hedefliyor - Son Dakika

Son Dakika | Antalyaspor, kupayı kazanmayı hedefliyor

17.05.2021 11:36
Son Dakika | Antalyaspor, kupayı kazanmayı hedefliyor, System.String[]

Son dakika spor haberi: Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş'a karşı galip gelerek, 21 yıl sonra 2'nci kez çıktığı finalde kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş'a karşı galip gelerek, 21 yıl sonra 2'nci kez çıktığı finalde kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor. Kırmızı beyazlı ekip, bugün saat 17.00'de özel hazırlanan Antalyaspor uçağıyla İzmir'e gidecek. Antalyaspor'da kupa finali öncesi sakatlığı bulunan Serdar Gürler dışında eksik bulunmuyor.

Süper Lig'i 44 puanla 16'ncı sırada tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor, Türkiye Kupası Finali'nde yarın saat 20.45'te İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda, ligi şampiyon tamamlayan Beşiktaş ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlı ekip 55 yıllık kulüp tarihinde 2'nci kez finale yükselme başarısı gösterdi. 21 yıl sonra gelen final şansını iyi değerlendirmek isteyen Antalyaspor, kupayı ilk kez müzesine götürmeyi hedefliyor.

TOPLAMDA 59'UNCU MÜCADELEAkdeniz temsilcisi ile siyah beyazlılar bugüne kadar toplamda 58 kez karşı karşıya geldi. Kırmızı beyazlılar, geride kalan 58 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 39 yenilgi aldı. İki takım Süper Lig'de 50 kez karşılaşırken, Antalyaspor 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 33 yenilgi aldı. Kırmızı beyazlılar ile siyah beyazlıların ligde oynadığı bu sezonki iki mücadele de 1-1 sona erdi.KUPADA 7'NCİ KEZ, FİNALDE İLK KEZFraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda 7'nci kez birbirlerine rakip olurken, ilk kez final maçında karşılaşacak. Akdeniz temsilcisi rakibiyle daha önce oynadığı 6 kupa maçında sadece 1 kez galip gelirken, diğer 5 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı. Antalyaspor ile siyah beyazlı ekip kupada ilk kez 1995-1996 sezonunda 6'ncı tur maçında karşılaşırken, Beşiktaş sahadan 2-0 üstünlükle ayrıldı. 2012-2013 sezonunda kupada son kez birbirlerine rakip olan iki takımın mücadelesini ise kırmızı beyazlılar 2-1 kazanmayı başardı.GOL YEMEDEN FİNALE YÜKSELDİKırmızı beyazlı ekip bu sezon Türkiye Kupası maçlarında oynadığı tüm maçları kazanırken, kalesini gole kapattı. Antalyaspor, 4'üncü tur maçında Pendikspor'u 2-0, 5'inci tur maçında Boluspor'u 1-0, son 16 turunda Bursaspor'u 3-0, çeyrek final maçında Demir Grup Sivasspor'u 1-0 ve yarı final maçında bir diğer Antalya temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek kupada finale yükselmeyi başardı.EN GOLLÜ MAÇTA 8 GOLKırmızı beyazlılar ile siyah beyazlılar ilk kez 1982-1983 sezonunda Süper Lig'de karşı karşıya gelirken, mücadeleden siyah beyazlılar 6-0 üstün ayrılan taraf oldu. Bu maç iki takım arasında oynanan 58 mücadelede en farklı biten skor olarak tarihteki yerini aldı. Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan maçlarda en çok golün atıldığı üç maç göze çarpıyor. 2006-2007 sezonunda Süper Lig'de oynanan maç 4-4 biterken, 2012-2013 sezonunda Beşiktaş'ın 5-3 kazandığı ve 2018-2019 sezonunda siyah-beyazlı ekibin 6-2 galibiyetiyle sona eren maçlar, iki takım arasında oynanan en gollü maçlar olarak kayıtlara geçti.10 KEZ 2-1'LİK SKOR ALINDIFraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan 57 mücadelede 10 kez ile en çok alınan sonuç 2-1'lik skor oldu. 8'er kez 1-0 ve 2-0'lık skorla sahadan ayrılan takımlar, 7 kez ise yeşil sahadan 3-0'lık sonuçla ayrıldı. 5 maçta ise 0-0'lık sonuç elde eden Antalyaspor ve siyah beyazlılar, 3'er kez 1-1 ve 3-2, 2'şer kez 4-0, 4-2 ve 5-1'lik sonuçlar aldı. Antalyaspor ile Beşiktaş 1'er kez 2-2, 3-1, 3-3, 4-1, 4-4, 5-3, 6-0 ve 6-2'lik skorlar elde etti.ANTALYASPOR 50, BEŞİKTAŞ 127 GOL ATTIAntalyaspor ile Beşiktaş arasında 1982-1983 sezonundan bu yana oynanan 58 maçta, taraftar toplam 177 gole tanıklık etti. Atılan gollerde Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Antalyaspor, rakibine 50 gol atma başarısı yakalarken, siyah beyazlılar tam 127 golle kırmızı beyazlılara karşılık verdi.SERDAR DIŞINDA EKSİK YOKFraport TAV Antalyaspor'da, Beşiktaş ile oynanacak Türkiye Kupası final maçı öncesinde Serdar Gürler dışında eksik bulunmuyor. Kırmızı beyazlı takımda teknik direktör Ersun Yanal, ligin son haftasında birçok oyuncusunu kupa maçını düşünerek dinlendirmeyi tercih etmişti. Tecrübeli teknik adamın, ideal kadrosuyla final maçına çıkması bekleniyor.MUHTEMEL 11: Boffin - Veysel, Kudryashov, Naldo, Eren, Bünyamin, Nuri Şahin, Fredy, Hakan Özmert, Amilton, Podolski.CEZALI: YokSAKAT: Serdar Gürler

Son Dakika | Antalyaspor, kupayı kazanmayı hedefliyor
Son Dakika | Antalyaspor, kupayı kazanmayı hedefliyor

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son Dakika | Antalyaspor, kupayı kazanmayı hedefliyor - Son Dakika Spor


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