(Son dakika) Antalyaspor'un Covid-19 bekleyişi son buldu

Fraport TAV Antalyaspor'da Beşiktaş maçı öncesinde yaşanan "koronavirüs" bekleyişi son buldu.

Süper Lig'in 2'nci haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde bugün 15.00'te İstanbul'a hareket edecek olan Fraport TAV Antalyaspor kafilesi, Covid-19 testleri pozitif çıkan teknik heyet ve futbolcular ile sarsıldı. Birçok oyuncunun test sonucunun pozitif çıkması sonrasında uçuşu iptal eden Antalyaspor yönetimi; teknik heyet, kulüp personeli ve futbolcuları 2'nci bir teste soktu. Bu testin ardından sonuçlarda tutarsızlık olduğunu düşünen Antalyaspor heyeti, 3'üncü kez Covid-19 testi yaptırma kararı aldı. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ve Isparta Süleyman Demirel Hastanesi Laboratuvarı desteğiyle yapılan 3'üncü testlerin ardından kulüp, bir futbolcu ve bir personelde Covid-19 tespit edildiğini, bu isimlerin ise izolasyona alındığını açıkladı.Fraport TAV Antalyaspor kafilesi, Beşiktaş maçı için bu gece İstanbul'a özel bir uçakla hareket edecek.