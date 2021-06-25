Üye Girişi
Son dakika! ANTGİAD Başkanı Sert: "Antalya'da start-up ve melek yatırımcı ekosistemi oluşmalı " - Son Dakika

Son dakika! ANTGİAD Başkanı Sert: "Antalya'da start-up ve melek yatırımcı ekosistemi oluşmalı "

25.06.2021 10:52
Son dakika! ANTGİAD Başkanı Sert:

Edinilen son dakika haberine göre Antalya Genç İş İnsanları Derneği'nin (ANTGİAD) çevrimiçi olarak düzenlediği 'ANTGİAD ve Bir Lider' programına Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal konuk oldu.

Antalya Genç İş İnsanları Derneği'nin (ANTGİAD) çevrimiçi olarak düzenlediği 'ANTGİAD ve Bir Lider' programına Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal konuk oldu. ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert moderatörlüğünde gerçekleştirilen programa, üyelerin yanı sıra çok sayıda izleyici katıldı. ANTGİAD'ın girişimcilik konusunda da gençlerin teşvik edilmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Osman Sert, "Gençlerin start-up ve melek yatırımcılarla buluşması çok önemli. Bu konuda Antalya'nın kent dinamikleri olarak bir araya gelip bu ekosistemin oluşmasını sağlamalıyız.

Birlikte ilerlemeye hazırız

Programa dernek çalışmaları, projeleri ve girişimcilik ile ilgili bilgiler vererek başlayan ANTGİAD Başkanı Osman Sert, Antalya'nın en köklü iş insanları derneği olduklarını ifade etti. Dernek olarak 32 yıllık bir geçmişe sahip olduklarını ifade eden Sert, ANTGİAD'ın faaliyetlerine başladığı ilk günden bu yana kent dinamikleriyle birlikte Antalya için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Gençliğin verdiği enerjiyi ve dinamizmi kent için kullanmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Sert, "Bizler ANTGİAD olarak mottosu 'Birlikte İlerleriz' olan bir derneğiz. Birlikteliğin gücüne çok fazla inanıyoruz. Genç iş insanları olarak her türlü projeye ve her türlü iş birliğini hazırız. Antalya için atılacak her adım geleceğimize bırakılacak bir mirastır. Biz gençler olarak hem bu mirası doğru teslim almak hem de bizden sonraki gençlere sapasağlam teslim etmek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

Antalya'da start-up ve melek yatırımcı ekosistemi oluşmalı

ANTGİAD'ın girişimcilik konusunda da gençlerin teşvik edilmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Osman Sert, "Gençlerin start-up ve melek yatırımcılarla buluşması çok önemli. Bu konuda Antalya'nın kent dinamikleri olarak bir araya gelip bu ekosistemin oluşmasını sağlamalıyız. Gençlerin girişimciliğe yönlendirilmesi ekonominin gelişmesi ve katma değerli ürünlerin ortaya çıkarılması için çok önemli" diye konuştu.

Uysal: Çocukluğumdan bu yana ekonomi haberlerini takip ediyorum

Programa konuk olarak katılan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediye çalışmaları ve projelerinin yanı sıra girişimcilik ve liderlik hakkında görüşlerini dile getirdi. ANTGİAD'ın konuğu olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Ümit Uysal, konuşmasına gençlerin iş dünyasında olmasının önemine değinerek başladı.

İş dünyasının ve ekonominin kendisi için çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Uysal, "Bir hukukçu olmama rağmen çocukluğumdan bu yana ekonomi haberlerine ayrı bir ilgim var. Ekonomi haberlerini kesintisiz olarak takip ederim. Sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın ekonomi haberlerini takip etmeye çalışıyorum. Hukukçuluk zamanında değil ama bugün bir yerel yönetimin başındayken bunun ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bütçe yapıyoruz, geleceği planlamaya çalışıyoruz. Bunların tamamı ekonomi ile oluyor" dedi.

Turunç Masa 7/24 çalışıyor

Konuşmasına belediye çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler vererek sürdüren Başkan Uysal, pandemi döneminde sosyal belediyecilik çalışmalarının artarak sürdüğünü ifade etti. Son 1 buçuk yıldır belediye olarak çok yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Uysal, "Bu süreci en başından bu zamana Turunç Masa'nın 7/24 kesintisiz çalışması ile sürdürüyoruz. Hem sosyal yardımlar olsun hem de temizlik çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor. Muratpaşa'da yaşayan vatandaşlarımızı sosyal belediyecilik anlayışıyla hiç yalnız bırakmadık" şeklinde konuştu.

Programda Başkan Ümit Uysal, Kırcami'nin son durumu, Muratpaşa Kariyer Ofisi, dijital dönüşüm ve akıllı kentler ile katılımcıların sorularını cevapladı. - ANTALYA

Son dakika! ANTGİAD Başkanı Sert: Antalya'da start-up ve melek yatırımcı ekosistemi oluşmalı

Ümit Uysal, Yatırımcı, Muratpaşa, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! ANTGİAD Başkanı Sert: 'Antalya'da start-up ve melek yatırımcı ekosistemi oluşmalı ' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Arabanın jantına saklanmış! Bir metrelik yılanın 22 kilometrelik yolculuğu gündem oldu 12:18 Arabanın jantına saklanmış! Bir metrelik yılanın 22 kilometrelik yolculuğu gündem oldu 12:04 "Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolan kadın, evine geri döndü Kenan ve Salih'i bitiren Kara Kartal, Teixeira ile üçüncü bombayı patlatıyor 11:38 Kenan ve Salih'i bitiren Kara Kartal, Teixeira ile üçüncü bombayı patlatıyor
Son Dakika! CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı 11:17 Son Dakika! CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı 10:54 "Kanserim" yalanıyla 8 yıl boyunca kocasını aldatan kadın 40 bin lira tazminat ödeyecek Kameralara dudak dudağa yakalandılar! İngiltere Sağlık Bakanı Hancock 15 yıllık eşini, evli danışmanıyla aldattı 10:48 Kameralara dudak dudağa yakalandılar! İngiltere Sağlık Bakanı Hancock 15 yıllık eşini, evli danışmanıyla aldattı
AK Parti'nin 10:18 AK Parti'nin "Yüzde 45 oyumuz var" çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Haydi ne bekliyorsun, hemen seçim Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı 10:15 Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı

Son Dakika Haberleri
13:19 Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti
12:11 Son Dakika: Formula 1'de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek
12:01 Fatih Altaylı, eski başkan Aziz Yıldırım'a verdi veriştirdi
11:58 İlk sıcak hava balonu ihraç edildi! Yerli ve milli imkanlarla üretildi
11:43 İşveren, kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar devam etmesini istiyor
11:38 Kenan ve Salih'i bitiren Kara Kartal, Teixeira ile üçüncü bombayı patlatıyor
11:30 Bakan Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağını kullandığı iddialarına İçişleri'nden yanıt! Faturayı da paylaştılar
11:16 Son Dakika! CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı
11:12 Vergi kanununda önemli değişiklikler yolda! Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tek tek sıraladı
11:03 Burak Elmas ve Fatih Terim zirvesinde tüm transferler netleşti! İşte Galatasaray'ın yeni kadrosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti         
12:38
Ayrılık çanları çalıyor! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı Ayrılık çanları çalıyor! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı         
12:05
Alişan hastane kapısından ayrılmıyor! ''Durumu çok kritik'' diyerek entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş için dua istedi Alişan hastane kapısından ayrılmıyor! ''Durumu çok kritik'' diyerek entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş için dua istedi         
11:41
Başlarına talih kuşu kondu! Yıllardır göç veren köye Filyos Limanı nedeniyle geri dönüşler başladı Başlarına talih kuşu kondu! Yıllardır göç veren köye Filyos Limanı nedeniyle geri dönüşler başladı         
11:31
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaştı! İşte aşılanma oranı en yüksek 10 il Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaştı! İşte aşılanma oranı en yüksek 10 il         
10:56
Türkiye'de böylesi ilk kez görüntülendi! Etçil dev çekirgeyi görenler gözlerine inanamadı Türkiye'de böylesi ilk kez görüntülendi! Etçil dev çekirgeyi görenler gözlerine inanamadı         
10:52
Önceki gün bebeğini kaybettiğini açıklayan Şeyma Subaşı, plajda görüntülendi Önceki gün bebeğini kaybettiğini açıklayan Şeyma Subaşı, plajda görüntülendi         
10:22
Kurulan saadet zinciri 100 milyon dolarla çöktü, kokoreççi Ramazan 2 milyon TL kaptırdı Kurulan saadet zinciri 100 milyon dolarla çöktü, kokoreççi Ramazan 2 milyon TL kaptırdı         
10:17
Eski Galatasaraylı Nzonzi, sosyetik güzel Seda Pakseker'le gizlice evlendi Eski Galatasaraylı Nzonzi, sosyetik güzel Seda Pakseker'le gizlice evlendi         
10:06
Kuma olmadığı için öldürülen 16 yaşındaki Emine'nin vasiyeti ortaya çıktı Kuma olmadığı için öldürülen 16 yaşındaki Emine'nin vasiyeti ortaya çıktı         
09:59
Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı         
09:34
Türkiye'de bulunan 5 şehir hastanesini işleten Rönenans İşletme Hizmetleri, Danimarkalı ISS Facilities'e satıldı Türkiye'de bulunan 5 şehir hastanesini işleten Rönenans İşletme Hizmetleri, Danimarkalı ISS Facilities'e satıldı         
09:33
Marcus, Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı Marcus, Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı         
22:33
Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi         
21:58
Tatil sezonunu Fethiye'de açan Tuvana Türkay'dan iddialı poz Tatil sezonunu Fethiye'de açan Tuvana Türkay'dan iddialı poz         
21:16
Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu         
19:11
Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2021 13:22:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! ANTGİAD Başkanı Sert: "Antalya'da start-up ve melek yatırımcı ekosistemi oluşmalı " - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement