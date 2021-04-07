Açık üniversitede eğitim gören vatandaşlar AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimini merak ediyor. 15-26 Şubat arasında kayıt yenileme sonrası gözler bahar dönemi sınav tarihlerine çevrildi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak sorusuna yanıt aradı.
AÖF bahar dönemi ara sınavı 10-11 Nisan'da yapılacak. Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs'ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler..
Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı 8 Ağustos 2021
Son Dakika › Güncel › Son dakika! AÖF sınavları online mı? - Son Dakika