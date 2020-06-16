Son dakika! AOSB Akademi'nin eğitim konusu "duygusal dayanıklılık" - Son Dakika

Son dakika! AOSB Akademi'nin eğitim konusu "duygusal dayanıklılık"

Son dakika haberi: Korona virüs önlemleri kapsamında eğitimleri dijital ortamda gerçekleşen AOSB Akademi'de, 18 Haziran Perşembe günü "duygusal dayanıklılık konulu seminer düzenlenecek.

Son dakika! AOSB Akademi'nin eğitim konusu

Korona virüs önlemleri kapsamında eğitimleri dijital ortamda gerçekleşen AOSB Akademi'de, 18 Haziran Perşembe günü "duygusal dayanıklılık konulu seminer düzenlenecek. Seminere, online kayıt yaptıran herkes ücretsiz katılım sağlayabilecek.

Adana Organize Sanayi (AOSB) Bölge Müdürlüğü tarafından sanayici ve çalışanlarına eğitim desteği sağlayan AOSB Akademi eğitimleri, Covid - 19 salgını sebebi ile oluşturulan online eğitim sistemi altyapısı ile devam ediyor. Bu kapsamda, 18 Haziran Perşembe günü dijital ortamda gerçekleşecek eğitiminin konusu "duygusal dayanıklılık" olacak.

AOSB Bölge Müdürlüğü'nce, Bölge Müdürü Ersin Akpınar imzasıyla yapılan duyuruya göre, eğitime Endüstri Mühendisi, İnsan Kaynakları Yöneticiliği konusunda NATO'dan ödül alan ve ICF akreditasyonlu "Profesyonel Yönetici Koçu" unvanına sahip Ruhan Maral konuşmacı olarak katılacak.

Ruhan Maral, "Büyük stres ve değişim dönemlerinde güçlü olma ve ayakta kalma becerisi" olarak tanımlanan "Duygusal Dayanıklılık" konulu eğitimde, günümüzün yeni yaşam tarzına uyuma ilişkin çok değerli bilgiler paylaşacak.

Maral, sunumunu; "İnsanın En Büyük Yeteneği, Duygusal Dayanıklılık Kavramı", "Duygusal Dayanıklılığa Neden İhtiyacımız Var?", "İnsan Kötü Durumda Ne Yaşar?", "Duygusal Çeviklik, Kadercilik Eğrisi, Anlamlı Amaç, Zeigernic Etkisi

Pareto ve Covid -19 Uyum Sağlama", "Özel Kuvvetlerin Zor Durum Motivasyon Araçları", "Yeni Felaketlere Hazır Mıyız? konu başlıkları altında yapacak.

18 Haziran 2020 Perşembe günü 14: 00 - 15: 00 saatleri arasında dijital ortamda gerçekleşmesi planlanan eğitime katılmak isteyen sanayiciler ve çalışanlarının yanı sıra konuya ilgi duyan herkesin 'mis.adanaorganize.org.tr/kayit/Default/Index/12' adresinden kayıt yaptırmaları gerekiyor. Kayıt yaptıranlar eğitim seminerine 'us02web.zoom.us/j/85350212345' linki aracılığı ile katılım sağlayabilecek. - ADANA

Koronavirüs, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 11:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! AOSB Akademi'nin eğitim konusu 'duygusal dayanıklılık' - Son Dakika Ekonomi

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