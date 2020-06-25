Son dakika... AP'den Suriyeli sığınmacılar için 585 Milyon yardım - Son Dakika

Son dakika... AP'den Suriyeli sığınmacılar için 585 Milyon yardım

Son dakika habere göre Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri AP Bütçe Komisyonu'nda görüşülen bir raporu onaylayarak, komşu ülkelere sığınmış Suriyeli sığınmacıları desteklemek için 585 milyon Euro yardımı onayladı.

Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri AP Bütçe Komisyonu'nda görüşülen bir raporu onaylayarak, komşu ülkelere sığınmış Suriyeli sığınmacıları desteklemek için 585 milyon Euro yardımı onayladı.

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AP Bütçe Komitesi milletvekilleri, Suriye krizine yanıt olarak Türkiye, Ürdün ve Lübnan'daki sığınmacılara ve ev sahibi topluluklara destek sağlamak için yeni bir destek paketini onayladı.

AP Hristiyan Demokratlar Grubu üyesi Alman milletvekili Monika Hohlmeier tarafından hazırlanan bütçe değişikliği taslağının onaylanmasını öneren taslak rapor bu öğleden sonra yapılan oturumda 33 oyla kabul edildi. 4 karşı oyun kullanıldığı oylamada 3 çekimser oy kullanıldı.

Bu yardımların 485 milyon Euro'luk kısmı Türkiye'deki mültecilere acil insani yardım sağlamak için ayrılması planlanıyor. Ürdün ve Lübnan'daki sığınmacıları ve ev sahibi toplulukları desteklemek için 100 milyon Euroluk dilim kullanılacak.

Oturumdan sonra AP resmi internet sitesinden karar ilişkin olarak bir resmi açıklama yayınladı. Açıklamada; "Türkiye'deki iki ana AB insani destek eyleminin, Acil Sosyal Güvenlik Ağı'nın (SUY) ve Şartlı Eğitim Nakit Transferi'nin (CCTE) sürdürülmesine fon sağlamak için 485 milyon Euro tahsis edilmiştir. Ürdün ve Lübnan'daki ev sahibi topluluklar ve mülteciler toplam 100 milyon Euro ile destekleniyor. Bu para, eğitime erişim sağlayan projeleri finanse etmek, geçim kaynaklarını desteklemek ve sağlık, sağlık koruma, su ve atık hizmetlerinin yanı sıra sosyal koruma sağlamak için kullanılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Taslak rapor, önümüzdeki gelecek AP Genel kurulunda AP milletvekillerinin onayına sunulacak. Kararın AP genel kurulunda oylandıktan sonra kabul edilmesi halinde söz konusu bütçe diliminin ödenmesi bekleniyor. - BRÜKSEL

Lübnan, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:13 Kaynak: İHA

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