Son dakika haberleri: MANİSA Apartman boşluğunda mahsur kalan kumruyu itfaiye kurtardı - Son Dakika

Apartman boşluğunda mahsur kalan kumruyu itfaiye kurtardı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir apartmanın havalandırma boşluğunda 3 gün mahsur kalan kumru, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yılmazlar Mahallesi Türkoğlu Sokak'taki 5 katlı apartmanın 1'inci katında oturan Onuralp Sertdöğücü, binanın havalandırma boşluğunda, 3 gün boyunca mahsur kalan kumruyu kendi çabalarıyla kurtaramayınca itfaiyeyi aradı. Gelen itfaiye ekipleri, binanın zemin katındaki dairenin banyosundaki havalandırma menfezini sökerek, kumruyu kurtardı. Kumru, doğal ortamına bırakıldı. Onuralp Sertdöğücü, Havalandırmada üç gündür iki kumru vardı. Önce yuva kurdular sandık, bir şey yapmadık. Kumrunun sesleri artınca kurtarmaya çalıştık ancak başarılı olamadık. Bunun üzerine itfaiye çağırdık. Allah razı olsun, 15 dakika içinde kumrulardan birini kurtardılar. Diğer kumru ise kendisi çıkıp, uçarak uzaklaştı. İtfaiyecilere teşekkür ediyoruz dedi.